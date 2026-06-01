Haberler

Kastamonu'da çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'da çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Kayı köyünde çıkan yangında, 1976 yılında yapılan cami ile gasilhane ve yemekhane kullanılamaz hale geldi. Yangın diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında cami, gasilhane ve yemekhane kullanılamaz hale geldi.

Olay, Daday ilçesi Kayı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy camisinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Camiden yükselen dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine, olay yerine Daday, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinden ekipler ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yarım asırlık cami ile gasilhane ve yemekhane kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili bilgi veren Kayı Köyü Muhtarı İbrahim Terzi, "Camiye gelip itfaiyeyi aradık. İtfaiye ile Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler geldi, müdahalede bulundu. Camimiz, 1976 yılında yapılmıştır. Caminin yanında morg ve yemekhane var. Onlar da zarar gördü, hepsi yandı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Yangın kontrol altına alındı ama soğutma çalışmaları sürüyor" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'mutlak butlan' tartışmalarına ilk yorum

Erdoğan'dan "mutlak butlan" çıkışı! CHP'ye önemli bir uyarısı var
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

Özgür Özel'in TBMM'den beklediği haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'dan kadro itirafı: Çok üzüldüm, çok zordu

Montella'dan kadro itirafı: Çok üzüldüm, çok zordu
Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti 'sabun' diyerek gizlemişler

CHP'li belediyeye operasyonda "sabun" detayı
Haklarını alamayan maden işçileri yeniden Ankara yolunda

Verilen sözler tutulmadı! Maden işçileri yeniden Ankara yolunda
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti

Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti! Yakınlarına göndermiş
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın son hali gündem yarattı

Gören bir daha baktı! Ünlü oyuncunun son hali olay oldu
Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı

Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı! Bu transfer olursa şehir yanar