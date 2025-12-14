Haberler

Cinayetle sonuçlanan bıçaklı kavganın zanlıları tutuklandı

Kastamonu'da bir bıçaklı kavgada Cihan Çalışır hayatını kaybetti. Olayda yaralanan kardeşi Ayhan Çalışır ise taburcu oldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Kuzeykent Pazaryeri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında bıçaklanan Cihan Çalışır ağır yaralandı. Darbedilen kardeşi Ayhan Çalışır ise ufak sıyrıklarla kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cihan Çalışır, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi Ayhan Çalışır ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.C.B., H.E.G., V.Y.B. ve Z.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin 4'ü de tutuklandı. - KASTAMONU

