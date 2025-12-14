Haberler

Kastamonu'da iki grup arasında kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Kastamonu'da iki grup arasında çıkan kavgada C.Ç. bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı ve polis ekipleri inceleme başlattı.

Olay, Kuzeykent Mahallesi Kuzeykent Pazar Alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında bıçaklanan C.Ç. ağır yaralanırken, darp edilen kardeşi A.Ç. ise ufak sıyrıklarla kurtuldu.

Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan C.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

