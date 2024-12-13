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Kastamonu'da Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kastamonu'da Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen bir tartışma sonrasında bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerinde kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan vatandaş ağır yaralandı.

Olay, Taşköprü ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan S. ile kimliği belirsiz bir şahıs arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serkan S., bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serkan S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Serkan S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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