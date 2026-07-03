Aracın çarpıp kaçtığı ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi

Kastamonu'da aracın çarptığı ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir süre sonra kalkan ayı bölgeden uzaklaştı.

Olay, Kastamonu-İnebolu kara yolu Oyrak mevkiinde seyir halinde olan Mustafa Dikel, yol kenarında bir ayının beklediğini gördü. Ayıyı fark eden ve çevrede araç parçalarının olduğunu gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Dikel'in ihbarının ardından ayının bulunduğu noktaya Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza yerine ulaştığı sırada ayı kalkarak bölgeden uzaklaştı. Ekiplerin takibine rağmen ayı ormanlık alanda gözden kayboldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı