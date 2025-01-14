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Kastamonu'da Apartmandan Silah Sesi Geldi

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Kastamonu'da bir apartman dairesinden silah sesi gelmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Camı kırılan evde yapılan aramada kimse bulunamadı.

Binadan gelen silah sesi ve kırılan cam ekipleri harekete geçirdi

KASTAMONU - Kastamonu'da bir apartman dairesinden silah sesi gelmesi ve evin camının kırılması polis ekiplerini harekete geçirdi. Camı kırılan eve giren ekipler kimseyi bulamadı.

Olay, Saraçlar Mahallesi Araç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki evden silah sesi geldiğini ve bu sırada balkon camının kırıldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye aracının merdiveni yardımı ile camı kırılan eve girdi.

Evde yapılan kontrollerde içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'da Apartmandan Silah Sesi Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - 3.Sayfa
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