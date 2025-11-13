Haberler

Ölü bulunan anne Huriye Helvacı neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra ölü bulunan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Annenin hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği, oğlunun ise şelaleden düşerek hayatını kaybettiği düşünülüyor. Ekipler çıplak olan annenin hipotermiden dolayı aşırı sıcaklık hissine kapılıp kıyafetlerini çıkardığı ihtimali üzerinde duruyor.

  • Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenleri Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Köseali köyü yakınlarındaki ormanlık alandaki dere yatağında bulundu.
  • Huriye Helvacı'nın vücudunda delici, kesici veya darp izi bulunmadı ve çıplak olması hipotermi nedeniyle öldüğü ihtimalini akla getirdi.
  • Osman Yaşar Helvacı'nın 30 metrelik şelaleden düşerek öldüğü ve belinin yüksekten düşme nedeniyle kırıldığı üzerinde duruluyor.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın (5), Köseali köyü yakınlarında ormanlık alandaki dere yatağında ölü bulunmasına ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.

ANNE VE OĞLUNUN CANSİZ BEDENİ DERE YATAĞINDA BULUNMUŞTU

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım'da ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine Köseali köyünde dere yatağında ulaşıldı.

ANNENİN AŞIRI SICAKLIK HİSSİNE KAPILIP SOYUNDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Edinilen bilgiye göre, kaybolduktan 10 gün sonra ölü bulunan Huriye Helvacı'nın vücudunda delici, kesici ya da darp izine rastlanmadı. Ancak ölen annenin çıplak olması, kadının hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimalini akıllara getirdi. Hipotermi vakalarında kişilerin ölümden önce aşırı sıcaklık hissine kapılıp kıyafetlerini çıkarabildikleri ihtimali değerlendiriyor. 5 yaşındaki Osman'ın ise 30 metrelik şelaleden düşerek öldüğü ve belinin de yüksekten düşme nedeniyle kırıldığı üzerinde duruluyor.

OTOPSİLER TAMAMLANDI

Dere yatağından cenazeleri çıkartılarak Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen anne ve oğlunun cenazelerinin otopsi işlemleri de tamamlandı. Adli Tıp raporunun İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmasının ardından her şeyin netleşmesi bekleniyor.

ÇOK SAYIDA KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Öte yandan İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı aydınlatmak için çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Şimdiye kadar herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı. Başsavcılık, her ihtimali değerlendirerek, önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen Adli Tıp raporu ve eldeki bulgular ışığında olayı aydınlatmaya çalışacak.

Ayrıca anne Huriye ve oğlu Osman Helvacı'nın cenazesi, bugün ikinci namazına müteakip Bozkurt Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında ilçede bulunan Bahçe Mezarlığında aile kabristanına defin edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
