Kastamonu'da Ambulans ile Cipin Çarpışması: 4 Yaralı

Kastamonu'da Ambulans ile Cipin Çarpışması: 4 Yaralı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen kazada, ambulans ve cip çarpıştı. Olayda 4 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'da ambulansla cipin çarpıştığı kaza kamaerada

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ambulans ile cipin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Alatarla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 37 SK 602 plakalı ambulans, dönüş yapmak için ani manevra yapan S.K. yönetimindeki 37 AAZ 709 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan sağlık görevlilerdin Y.Ö. ve Ş.U. ile cip sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan H.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan başka ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cipin yavaşlayarak, aniden manevra yaptığı ve bu sırada ambulansla çarpıştığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AKİF DOĞAN - 3.Sayfa
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