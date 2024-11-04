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Kastamonu'da 75 kilogram at eti ele geçirildi

Kastamonu'da 75 kilogram at eti ele geçirildi
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Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimlerde hijyen şartlarına uygun olmayan poşetler içerisinde 75 kilogram at eti ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan getirdiği belirlenen etlere el koyarak inceleme başlattı ve olayla ilgili şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kastamonu'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram et ele geçirildi. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince etlere incelenmek üzere el konuldu.

OTOBÜS TERMİNALİ'NDE AT ETİ ELE GEÇİRİLDİ

Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli zabıta ekipleri, denetim yaptıkları sırada hijyen şartlarına uygun olmayan şekilde poşetler içerisinde etler tespit etti. Ekipler, yaptıkları incelemede etlerin Adana'dan Kastamonu'ya otobüslerle getirildiğini ve uygun şekilde muhafaza altına alınmadığını belirledi.

ADANA'DAN GETİRİLMİŞ

Daha sonra Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince etlerle ilgili inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram ete İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. Ayrıca ekipler, olayla ilgisi bulunan şahıslar hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Yakalanan 75 kilo eti bitene kadar sahiplerine yedirmeleri gerekir.

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Haber YorumlarıFA null:

taş düşebilir at çıkabilir

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