Kastamonu'da 5 Yaşındaki Çocuk Apartmandan Düştü

Kastamonu'da apartmanın ikinci katından düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Feza Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katından düşen 5 yaşındaki A.Ü. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralanan A.Ü., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU