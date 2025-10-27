Kastamonu'da 5 Yaşındaki Çocuk Apartmandan Düştü
Kastamonu'da bir apartmanın ikinci katından düşen 5 yaşındaki A.Ü. yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Feza Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katından düşen 5 yaşındaki A.Ü. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralanan A.Ü., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa