Kastamonu’da 256 araç ve sürücüye para cezası

Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde 33 sürücü ve 223 araca cezai işlem uygulanırken, 18 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde 388 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimde 33 araç sürücüsüne, 223 araç plakasına olmak üzere toplam 256 idari para cezası uygulandı. 7 kişinin sürücü belgesi geri alınırken, 12'si motosiklet olmak üzere toplam 17 araç otoparka çekildi. 18 araç ise trafikten geçici olarak men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı