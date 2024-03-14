Kastamonu'da 25 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada aracın radyo haznesinde gizlenmiş vaziyette 25 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU