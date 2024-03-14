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Kastamonu'da 25 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada aracın radyo haznesinde gizlenmiş vaziyette 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Taşköprü Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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