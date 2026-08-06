Kastamonu'da 19 Adrese Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu il merkezi, İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçeleri ve İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonda 15 ikamet, 3 iş yeri ve 1 depo olmak üzere toplam 19 ayrı adreste arama yapıldı. Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ve düzenekleri, 2 adet silah ile fişekler ele geçirildi. Operasyonda 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyon öncesinde görev alacak ekiplere seslenen Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, "Kastamonu ilimizde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubemiz, geriye dönük olarak ciddi bir çalışma yaptı. Operasyon sırasında hiç kimse can güvenliğini kendisi tehlikeye atmasın. Ama bu operasyonumuzu da kararlılıkla gerçekleştireceğiz. Kastamonu'yu bunlara dar edeceğiz. Son adam ilimizi terk edene kadar bizler bu kararlılığımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Hepimiz sahadayız, topyekun bir aradayız. Hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum, Allah'ı emanet ediyorum, Allah korusun diyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı