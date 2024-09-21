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Kastamonu'da 18 Yıl Sonra Kaybolan Kadın Davasında Yeni Gelişmeler

Kastamonu'da 18 Yıl Sonra Kaybolan Kadın Davasında Yeni Gelişmeler
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 2006 yılında kaybolan Hatice Musaoğlu'nun dosyası, Müge Anlı programıyla tekrar gündeme geldi. Oğul ve gelin şüpheli olarak tutuklandı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 18 yıl önce kaybolan kadının tutuklanan oğlunun ardından, gözaltına alınan gelini de tutuklandı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Gümürtler köyünde yaşayan ve 2006 yılında kaybolan Hatice Musaoğlu'nun dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına aile üyelerinin başvurusuyla tekrar açıldı. Programa katılan Musaoğlu'nun kızları, annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söyledi. Azdavay Cumhuriyet Savcılığı tarafından, programdaki ifadelerin ihbar kabul edilmesinin ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Aydın Musaoğlu, tutuklandı.

Ayrıca Hatice Musaoğlu'nun gelini Nevin Musaoğlu'da, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Nevin Musaoğlu, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Müge Anlı kastamonu Azdavay

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