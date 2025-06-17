Kask sayesinde ölümden döndü, hastaneye gitmeye güçlükle ikna edildi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde ciddi bir yaralanmadan kurtuldu. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından hastaneye gitmeye ikna edilerek ambulansa bindirildi.

Kask sayesinde ölümden döndü, hastaneye gitmeye güçlükle ikna edildi: Kaza anı kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan ve durumunun iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmek istemeyen motosiklet sürücüsünü yoldan geçen bir vatandaş tarafından ikna edilerek ambulansa bindirildi.Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki Ali Ş.'nin kullandığı 07 LBE 97 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, kavşak sisteminde seyir halindeki Süleyman S.'nin kullandığı 07 LJL 56 plakalı motosiklete çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ölümden döndü.

Hastaneye gitmeye güçlükle ikna edildi

Vatandaşlar tarafından yol kenarına alınarak sandalyeye oturtulan ve ambulansın gelmesi bekletilen motosiklet sürücüsü, kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmek istemedi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan Süleyman S. görevlilerin tüm çabalarına rağmen hastaneye gitmek istemediğini belirtti. Motosiklet sürücüsü yoldan geçen bir vatandaş tarafından "Belki onların göremediği içerde bir sorun olabilir. Git baksınlar" denilerek yaralı sürücü hastaneye gitmeye ikna edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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