Kaşif Kozinoğlu soruşturmasının 2’nci dalga operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın 2'nci dalga operasyonda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2'nci operasyonu gerçekleştirilmiş, operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilmişti.

3 şüpheli tutuklandı

9 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden Selahattin Günday 'Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet', Özlem Uslu ile Emre Atmaca ise 'örgüte üye olma' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri

Şüphelilerden İdris Tiftikçi, Ahmet Gökşen Erdoğan ile Neşrin Kaya ise 'örgüte üye olma' ve 'kasten öldürme' suçlarından, 'yurt dışı çıkış yasağı' ile 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle, Turgay Tamer, Tuba Koç ve Mahmut Arslan 'örgüte üye olma' ve 'kasten öldürme' suçlarından 'yurt dışı çıkış yasağı' tedbiriyle serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı