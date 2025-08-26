Kasalarca domatesin çöpe atıldığı olay bambaşka çıktı

İstanbul Ataşehir'deki bir zincir marketin önünde tepki çeken görüntüler kaydedildi. Yenisahra Mahallesi'ndeki zincir marketin çalışanları, çok sayıda domatesi art arda çöpe boşalttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇÖPE ATILAN DOMATESLERİ TOPLADI

Öte yandan, olayın yaşandığı esnada çevrede bulunan bir vatandaşın çöpe atılan domatesleri almaya çalıştığı görüldü.

EKİPLER DENETİM YAPTI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri markette denetim yaptı. Denetimin ardından gerçek ortaya çıktı.

"SALÇALIK SOSLUK DOMATES OLARAK SATILDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerimiz, sosyal medyada yer alan "domateslerin kasaları ile birlikte çöpe dökülmesi" görüntülerine ilişkin olarak 26.08.2025 tarihinde Ataşehir'de faaliyet gösteren ilgili market işletmesinde denetim gerçekleştirmiş olup; denetim sonucunda, görüntülerde yer alan ürünlerin halen reyonda satışta bulunan "Salçalık Sosluk Domates" olarak satıldığı tespit edilmiştir.

"SATIŞ ÖZELLİĞİNİ YİTİRDİĞİ İÇİN İMHA EDİLDİĞİ BELİRLENDİ"

Firma kayıtlarının incelenmesiyle; 22.08.2025 – 26.08.2025 tarihleri arasında işletmeye 20.897 kg domatesin girişi yapıldığı, 1.700 kg'lık kısmının satış özelliğini yitirdiği için firma tarafından imha edildiği, İmha işlemlerine ilişkin tutanak ve faturaların denetim ekiplerimize teslim edildiği belirlenmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici haklarının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerimize aralıksız devam ettiğimizi; hiçbir haksız ve usülsüz ticari faaliyete geçit vermeme konusunda kararlılığımızı kamuoyunun dikkatine sunarız."