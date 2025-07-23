Kaş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kaş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde Üzümlü Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın orman ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 2,8 hektarlık alan zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kaş ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına orman ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahalede bulunuldu. Yangın yaklaşık 3,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, 2,8 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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