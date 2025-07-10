Kartepe'de Tır Kazası: Sürücü Sıkıştı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Kartepe'de Tır Kazası: Sürücü Sıkıştı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, tıra arkadan çarpan tırın kabini kaydı. Sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, tıra arkadan çarpan tırın kabini kaydı. Sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu İstanbul istikameti Eşme Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki 67 SF 350 plakalı Volvo marka tır, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, C.K.'nın kullandığı tırın kabini kaydı ve sürücü araç içinde sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından aracın kapısını kesilerek kurtarıldı. C.K., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Üsküdar Belediye Meclisi'nde 'baklava' gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler

Meclis'te 'baklava' gerilimi! İkram etmek isteyince ortalık karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekabet Kurumu'ndan OPET'e 131,3 milyon liralık ceza

Soruşturma tamamlandı! Dev firmaya dudak uçuklatan ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.