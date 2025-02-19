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Kartepe'de Metan Gazı Yangını İki Gündür Sürüyor

Kartepe'de Metan Gazı Yangını İki Gündür Sürüyor
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı, iki gündür yanmaya devam ediyor. Yangın, metro inşaatı için yapılan sondaj çalışmaları sırasında meydana geldi. Ekipler yangını kontrol altına alarak güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı, 2 gündür yanmaya devam ediyor.

Olay, 17 Şubat'ta saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'ta metro inşaatının sondaj çalışması sırasında meydana geldi. Yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şerit çeken ve demir bariyerle yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Dün saat 16.00 sıralarında yangın, numune alınması amacıyla söndürüldü. Gazın türünü incelemek amacıyla numuneler alan ekipler, ardından yer altından çıkan gazı tekrardan kontrollü olarak alevlendirdi.

2 gündür devam eden yangında ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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