Kartepe'de Korkunç Cinayet: Hemşire Sevgilisi ve Kardeşi Öldürüldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, evli bir adamın hemşire sevgilisi ve kardeşini öldürüp intihar ettiği olayda, kurbanların cenazeleri Sakarya'nın Sapanca ilçesine defnedildi. Olaya dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sevgilisini ve kardeşini öldüren şahsın intihar ettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Evli olan şahsın, aralarındaki ilişkiyi karısına açıklayan hemşire sevgilisini ve kardeşini öldürdüğü iddia edildi. Sevgilisi tarafından katledilen kadın ve kardeşi, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Ataevler Mahallesi Yaz sokak ile Başkent Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Şehir Hastanesi'nde hemşire olan görev yapan bir çocuk annesi İpek Genç (35) ile kardeşi Abdullah Barış Genç'in (23), apartmanın önünde bekleyen ve aralarındaki ilişkiyi karısına açıkladığı ileri sürülen iki çocuk babası Erhan Derse (35) tarafından önleri kesildi. İddiaya göre, Erhan Derse yanında getirdiği silahını çıkartarak, İpek Genç ile kardeşi Abdullah Barış Genç'e ateş etti ardından aynı silahla yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere taşınan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta uzun süre delil araştırması yaptı, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

Abla ve kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Önleri kesilerek öldürülen abla ve kardeşin cenazeleri hastane işlemleri sonrasında ailelerine teslim edilerek Sakarya'nın Sapanca ilçesine getirildi. Sapanca Merkez Camii'nde ikindi ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından bir çocuk annesi İpek Genç ve kardeşi Abdullah Barış Genç, Sapanca Kemer Mezarlığı -2'ye defnedildi. Cenaze namazında ise babanın güçlükle ayakta durması, gözyaşı dökerek sessiz kalması yürekleri dağladı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
