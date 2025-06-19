Kartepe'de İnşaat İşçisi Yarıldı

Kartepe'de İnşaat İşçisi Yarıldı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde inşaat halindeki bir binanın 3. katından düşen işçi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve işçi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde inşaat halindeki binanın 3. katından demirlerin üzerine düşen işçi yaralandı.

Olay, İstasyon Mahallesi Ihlamur Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen işçi, çalıştığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan demirlerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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