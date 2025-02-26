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Kartepe'de Hafif Ticari Araç Takla Attı: 4 Yaralı

Kartepe'de Hafif Ticari Araç Takla Attı: 4 Yaralı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bariyerleri yerinden söken hafif ticari araç, ağaçla çarpışarak takla attı. Kazada biri bebek dört kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bariyerleri yerinden söken hafif ticari araç, ağaca çarparak takla attı. Kazada biri bebek 4 kişi yaralandı. Aracın parçaları ağaçta asılı kaldı.

Kaza, Kartepe ilçesi D100 Karayolu Cengiz Topel Havalimanı mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K kontrolündeki 41 TY 846 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda çarptığı bariyerleri yerinden söktü. Ardından 15 metre sürüklen araç, ağaca çarparak takla attı. Hafif ticari araç, yoldan 2 metre aşağıda bulunan çalılık alana uçarak ters durdu. Aracın bazı parçaları yola savruldu, bazı parçaları ise ağaçta asılı kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü G.K. ile yolcu M.D., G.Y ve İ.M.D. isimli bebeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Araç kullanılamaz hale gelirken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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