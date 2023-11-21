Kartepe'de bir işyeri önünde genç adam başından vurularak öldürüldü

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir işyerinin önünde Hasan Şen'i(19) başından vurarak öldüren şüpheli İ.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ferah Sokak'ta meydana geldi. Bir iş yerinin önünde bulunan Hasan Şen, bir kişi tarafından silahla başından vuruldu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken Hasan Şen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hasan Şen'in öldürülmesiyle ilgili başlatılan başlatılan soruşturma kapsamında cinayetin şüphelilerinin İ.A. ve A.G. oldukları belirlendi. İ.A. ve A.G. Kartepe'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden A.G adli kontrol şartı ile serbest kalırken, İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.