Kartepe'de Balkonundan Düşen Genç Kız Yaralandı

Kartepe'de Balkonundan Düşen Genç Kız Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde misafirliğe gittiği evin balkonundan düşen 21 yaşındaki genç kız hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde misafirliğe gittiği ikinci kattaki evin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşen 21 yaşındaki genç kız yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Koza Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, burada misafir olarak bulunan S.Ç., Fransız balkondan bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek park halindeki aracın tavanına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü

Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti

8.8'lik depremin şokunu atlatamayan Rusya'da bir felaket daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.