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Kartalkaya'daki faciadan kurtulan vatandaş: Hiçbir alarm çalmadı

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Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı otel yangını faciasından kurtulan bir vatandaşın anlattıkları gündem oldu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan vatandaş, "Otelde ne yangın merdiveni, ne duman dedektörü, ne de yangın tüpü vardı, canımızı zor kurtardık" diye konuştu.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı yangın faciasından yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Yangından 2 çocuğu ve eşiyle sağ olarak kurtulan bir vatandaş, ihmaller zincirine dikkat çekerek, "Otelde ne yangın merdiveni, ne duman dedektörü, ne yangın tüpü vardı, canımızı zor kurtardık" dedi.

Yangında can pazarının yaşandığı otelde ailesiyle konaklayan vatandaş, Ekol TV'ye konuştu.

Otelde ne yangın merdiveni, ne duman dedektörü, ne de yangın tüpü bulunmadığını söyleyen vatandaş, "Canımızı zor kurtardık" diyerek o anları gözyaşları içinde anlattı:

"Saat 03.00, 3.30'a doğru dumanı ve gürültüyü duyup 2 çocuğum ve eşimle uyandık. Güya yangın dedektörü varmış hiçbir şey çalmadı. Biz 7'nci kattaydık. Otelin üst katları doluydu. 10'uncu kata kadar insan vardı. Hiçbir şey uyarı ve alarm çalmadı. Dumandan göz gözü görmüyordu. Bizim durumumuz iyi ama çocuklarımın arkadaşları eşleri vardı. Yan odamızdalardı, kapılarını çaldık ama bilmiyorum biz kendimizi zor kurtardık. Babaları geldi hastanelere bakıyor şimdi. Otel kalabalıktı. Yüzde 80'i dolu diyorlar. Kominin biri yangının restorandan çıktığını söyledi. Yaz döneminde yeni bir elektrik tesisatı kurmuşlar. Uyanan uyandı ama biz koridora çıktığımızda duman her yeri sarmıştı. Biz çıktığımızda yangın çıkalı bir saat olmuştu."

Kartalkaya'daki faciadan kurtulan vatandaş: Hiçbir alarm çalmadı
Kaynak: Haberler.com / Orhan Oğuz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

Bu iktidar emekli olmadığı sürece bu ülke iflah olmaz. Yağmur bile yağmıyor farkına değilsiniz.

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Haber YorumlarıDoğuş:

Yandaş isen bunların hepsinden muafsın.

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