Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otelin sahibinin orman arazisine yaptığı kaçak yapı yıkıldı

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının baş sorumlularından Halit Ergül'e ait bir başka otelin ruhsatsız olarak, orman arazine kaçak inşa edilen yapı ekskavatörle yıkıldı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Ocak 2025 tarihinde Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci yangının ardından, otel sahibi Halit Ergül'e ait diğer tesislerde başlatılan sıkı denetimler devam ediyor. Bu kapsamda, merkeze bağlı Mesciler köyü sınırları içerisinde faaliyet gösteren Gazelle Otel'in üst kısmında inşa edilen ultra lüks otelin imar mevzuatı yönünden incelemeye alındı.

853 bin 178 lira 72 kuruş para cezası kesildi

Yapılan denetimlerde ultra lüks otelin etrafında bulunan, yaklaşık 726 metrekare büyüklüğündeki resmi kayıtlarda 'personel lojmanı' olarak belirtilen alanın yapı ruhsatı alınmaksızın kaçak olarak inşa edildiği tespit edildi. Ayrıca yapılan denetimlerde kaçak yapının orman arazisine yapıldığı da ortaya çıktı. Durumun belirlenmesi üzerine harekete geçen Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, söz konusu binayı mühürledi. Ardından toplanan İl Encümeni tarafından yapı sahibine 853 bin 178 lira 72 kuruş idari para cezası kesilerek, mevzuata aykırılığın giderilmesi için yasal süre tanındı.

İş makineleri yapıyı yıktı

Verilen yasal süre zarfında yapının ruhsatlandırılamaması ve mevzuata uygun hale getirilmemesi üzerine İl Encümeni, ruhsatsız yapının 30 gün içinde bizzat sahibi tarafından yıkılmasını kararlaştırdı. İl Özel İdaresi'nin aldığı bu yıkım kararı doğrultusunda harekete geçen Gazelle Otel yetkilileri, bölgeye iş makinelerini sevk etti. Kaçak olduğu kesinleşen yapı ekskavatör yardımıyla yıkıldı. Yıkımın olduğu yer havadan dronla görüntülendi.

78 kişinin öldüğü yangın faciasının ardından yürütülen soruşturmada otel sahibi Halit Ergül ve ailesi kusurlu bulunarak binlerce yıllık hapis cezalarına çarptırılmış, Ergül'ün kentteki diğer otel inşaatlarında da ruhsata aykırı eklentiler nedeniyle mühürleme ve belge iptali işlemleri uygulanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı