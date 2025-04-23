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Kartal'da Yıkım Sırasında Bina Çöktü

Kartal'da Yıkım Sırasında Bina Çöktü
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İstanbul Kartal'da yıkım çalışması esnasında çöken bina, 3 ay önce risk nedeniyle tahliye edilmişti. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmaması sevindirdi.

Kartal'da bir bina yıkım esnasında çöktü

İSTANBUL - Kartal'da bir bina yıkım çalışması sırasında çöktü. Binanın 3 ay önce risk nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.

Olay, Cevizli Mahallesi Anıl Sokak üzerinde meydana geldi. 3 ay önce kolonlarının patlaması nedeniyle boşaltılan bina, depremde iyice hasar aldığı gerekçesiyle çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ekiplerin yıkım çalışması esnasında devrildi. Olay nedeniyle sokak bir anda toz bulutuyla kaplandı. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - 3.Sayfa
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