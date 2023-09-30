Stajyer avukat, doğum gününde çalıştığı plazanın 11. katından düşerek can verdi

İstanbul Kartal'da stajyer avukat olan Kübra Nur Avcı çalıştığı plazanın 11. katından düştü. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen genç kızın doğum günü olduğu belirlendi. Ekipler konuya ilişkin çalışma başlattı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ



Dün akşam saat 20.30 sıralarında Kartal'da bulunan bir plazadaki bir hukuk bürosunda çalışan stajyer avukat Kübra Nur Avcı, çalıştığı plazanın 11. katından aşağı düştü. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı, konuya ilişkin çalışma başlattı.

DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler esnasında stajyer avukat Avcı'nın doğum gününde hayatını kaybettiği belirlendi. Avcı'nın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

"BÜYÜK GÜRÜLTÜ KOPTU"

Konuyla ilgili konuşan mahalle sakini Serdar Şefik, "Evde oturuyorduk, büyük bir gürültü koptu. Sonra komşular aradı. Yukarıdan biri atlamış aşağı dedi. Ambulans ekipleri geldi. Vefat etmiş herhalde Allah ailesine sabır versin" dedi.

"BİR YERE ÇARPIP TEKRAR DÜŞÜYOR"

Bir diğer vatandaş Ahmet Kaymaz ise, "Biz karşı binada oturuyoruz. Bir ses duyduk, patlama sesi gibi. Hemen cama çıktık, olay yerini gördük. Maalesef acı manzarayla karşılaştık. Üst kattan düştüğünü gördük. Cam sesi geldi. Herhalde bir yere çarpıp tekrar düşüyor. Böyle acı bir olaya şahit olduk maalesef" diye konuştu.