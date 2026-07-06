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Kartal'da metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu

Kartal'da metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu
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Kartal Cevizli Mahallesi'ndeki metruk bir gecekonduda bir kadın cesedi bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kadının cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kartal'da metruk gecekonduda bir kadın cesedi bulundu.

Olay, Kartal Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'ta metruk bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gecekonduda hareketsiz halde bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, gecekonduda bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri metruk yapı ve çevresinde detaylı çalışma gerçekleştirirken, kadının cenazesi ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından hayatını kaybeden kadının bir süredir kayıp olduğu iddia edilirken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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