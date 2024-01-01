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Kartal'da Kafa Kafaya Çarpışan Araçlar Kullanılamaz Hale Geldi

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Kartal'da seyir halindeki iki araç kafa kafaya çarpıştı, kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kartal'da seyir halindeki iki araç kafa kafaya çarpıştı, kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 01.30 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi Çavuşoğlu mahallesi, Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Numan Yılmaz hakimiyetindeki Honda marka 34 AY 175 plakalı araç seyir halinde sola dönüş yapmak istediği sırada, karşı yönden gelen Mert Kaynak kontrolündeki Audi marka 34 KN 6852 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çavuşoğlu mahallesi İstanbul Honda İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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