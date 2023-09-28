Kartal'da İETT Otobüsünde Kadınlar Arasında Koltuk Kavgası

Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsünde kadın yolcular arasında koltuk kavgası çıktı. Saç baş yolunan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik- Kartal arasında çalışan KM33 hattındaki İETT Otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre göre 2 kadın yolcu arasında boş koltuk yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. 2 kadın saç baş kavga ederken diğer yolcular araya girdi. Yolcuların kavga eden 2 kadın yolcuya "Ayıp ayıp ikinizde bayansınız, lütfen ayrılın" demeleri dikkat çekti. - İSTANBUL