Kartal'da Denizde Kaybolma Olayı

Kartal'da Denizde Kaybolma Olayı
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Kartal Kordonboyu sahilinde denize giren 32 yaşındaki Y.S. isimli şahıs bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, denizde kaybolan kişiyi bulmak için arama-kurtarma çalışmaları başlattı.

Kartal'da serinlemek için denize giren bir kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Ekipler, şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı sahilinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. (32) isimli şahıs, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Denizde açılan Y.S., bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, deniz polisi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde kaybolan adamı arama-kurtarma çalışmalarını başlatıldı. Dalgıç ekipleri ve botlarla deniz yüzeyi ve su altı taranırken, sahilde toplanan vatandaşlar da arama çalışmalarını izledi.

İlhan Şahin isimli vatandaş, "Denize girdi. Sonra geri geldi, tekrar açıldı. O sırada ben telefona bakıyordum. Yanımdaki arkadaş 'Biri boğuluyor herhalde' dedi. 'Kim?' dedim. Kafamı denize çevirdim baktım, kimse yok. Son anda elini görmüş herhalde boy veriyor diye sanmış arkadaş. Gitmeden önce bir arkadaşa 'Gemilere kadar gidebilen var mı?' demiş. 'İmdat', 'Beni kurtarın' diye bir şey duymadık" dedi.

Ekiplerin, denizde kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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