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Kartal'da alkollü sürücü iki kişiyi ağır yaraladı

3. Sayfa Haberleri

Kartal'da alkollü sürücü iki kişiyi ağır yaraladı Kartal'da otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, kaldırımda bekleyen iki kişiyi ezdi.

Kartal'da alkollü sürücü iki kişiyi ağır yaraladı

İSTANBUL - Kartal'da otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, kaldırımda bekleyen iki kişiyi ezdi. Kazada ticari aracın altında kalan yaralıların yardımına, cadde üzerinden geçen iş makinesi geldi ve aracın altında kalan iki kişiyi çıkardı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kartal Atalar Mahellesi Kortej caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen Umut Ak kontrolündeki 35 AAD 181 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu, yol kenarındaki asfalt parçalarına çarparak havalandı. O esnada kaldırımda duran iki vatandaş ticari aracın altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların önce yardımı, daha sonra ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, o esnada cadde üzerinden geçen bir iş makinesinden yardım istenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç altında kalan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından hafif ticari aracın sürücüsü Umut Ak ve yolcu koltuğunda oturan Bedri Kayaoğlu da ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Olaya Tanık olan Hasan zengin "Araç çok süratliydi fren izlerinden anlaşılıyor zaten, araç taş yığınlarının üzerinden süratli bir şekilde gelerek kızak görevi yaptı zaten, taşların üstünden geçince de orada bulunan yayaların üstüne uçarak iki kişiyi altına aldı, daha sonra duran tıra vurunca anca durabildi. Sürücüler de alkollüydü polislerin yanındaydım ben de" şeklinde konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, ticari aracın kaza yaptığı. O anda yolda yürüyen bir başka iki vatandaşın kaçtığı görülüyor.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Furkan Çelik - 3. Sayfa

İtfaiye Umut Ak Tragger 3. Sayfa Haberler

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