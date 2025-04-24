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Kartal'da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü

Kartal'da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü
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İstanbul Kartal'da bulunan ve risk nedeniyle 3 ay önce tahliye edilen bir bina, yıkım çalışmaları sırasında çöktü. Binanın deprem nedeniyle hasar aldığı öğrenildi.

İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Anıl Sokak üzerinde 3 ay önce kolonlarının patlaması nedeniyle boşaltılan bina, depremde hasar aldı.

YURTTAŞLAR YIKIM EKİBİNİ ÇAĞIRDI

Çevre sakinlerinin binanın depremde zarar gördüğünü fark etmesinin ardından yıkım ekiplerine ihbarda bulundu.

YIKIM SIRASINDA ÇÖKTÜ

İhbarı üzerine ekiplerin yıkım çalışması esnasında devrildi. Olay nedeniyle sokak bir anda toz bulutuyla kaplandı. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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