Haberler

'Karşılıksız çek' firarisi Konak'ta yakalandı

'Karşılıksız çek' firarisi Konak'ta yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde polisin aranan şahıslara yönelik denetimlerinde, karşılıksız çek suçundan hakkında 14 yıl hapis ve 840 bin TL para cezası bulunan 47 yaşındaki A.S. yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Konak ilçesinde polisin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, karşılıksız çek suçundan hakkında yaklaşık 14 yıl hapis ve 840 bin TL para cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 23 Aralık günü ilçe genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Şüphe üzerine durdurulan ve kimlik sorgusu yapılan A.S. (47) isimli şahsın üzerinden dev bir suç dosyası çıktı.

Karşılıksız çek firarisi çıktı

Yapılan GBT ve UYAP sorgulamasında, A.S.'nin 'Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme' suçundan arandığı tespit edildi. Şahsın bu suçtan dolayı hakkında kesinleşmiş 13 yıl 10 ay 16 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi. Ayrıca zanlının, hapis cezasının yanı sıra 840 bin 730 TL adli para cezasıyla da arandığı anlaşıldı.

Cezaevine gönderildi

Ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan 47 yaşındaki A.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü

Bahçeli'den Ankara'da düşen jetle ilgili manidar sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Lookman bombası

Fenerbahçe bomba isme imzayı attırıyor
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi

Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Fenerbahçe bomba isme imzayı attırıyor
Karar duruşmasında salon karışmıştı! İşte Daltonlar davasında isim isim verilen cezalar

Salon karışmıştı! İşte Daltonlar davasında isim isim yağan cezalar
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı