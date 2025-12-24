'Karşılıksız çek' firarisi Konak'ta yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde polisin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, karşılıksız çek suçundan hakkında yaklaşık 14 yıl hapis ve 840 bin TL para cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 23 Aralık günü ilçe genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Şüphe üzerine durdurulan ve kimlik sorgusu yapılan A.S. (47) isimli şahsın üzerinden dev bir suç dosyası çıktı.

Karşılıksız çek firarisi çıktı

Yapılan GBT ve UYAP sorgulamasında, A.S.'nin 'Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme' suçundan arandığı tespit edildi. Şahsın bu suçtan dolayı hakkında kesinleşmiş 13 yıl 10 ay 16 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi. Ayrıca zanlının, hapis cezasının yanı sıra 840 bin 730 TL adli para cezasıyla da arandığı anlaşıldı.

Cezaevine gönderildi

Ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan 47 yaşındaki A.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR