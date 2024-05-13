Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantıya Jandarma Komutanı Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka katıldı.

Nisan ayının asayiş ve güvenlik değerlendirmelerinin yapıldığı toplantıda konuşan Kars Valisi Ziya Polat, "Nisan ayında 406 bin 839 şahsın, 151 bin 255 aracın sorgulandığını söyledi.

Polat, "Haklarında toplam 135 yıl 265 ay bin 483 gün kesinleşmiş hapis cezası hükmü bulunan 42 aranan şahıs, haklarında adli para cezası hükmü bulunan 17 aranan şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 225 aranan şahıs, yoklama kaçağı 322 şahıs olmak üzere toplam 606 aranan şahıs ve 35 araç yakalandı. 95 bin 612 araç, bin 330 okul servisi denetlendi, trafik yönünden bin 827 şahsa ve 4 bin 549 araca ilgili maddelerden 11 milyon 850 bin 162 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında 16 adet Tüfek, 39 adet tabanca, bin 312 adet Fişek, 44 adet şarjör, 5 adet kesici/delici alet ele geçirilmiştir" dedi.

Başta göçmen kaçakçılığı olmak üzere uyuşturucuyla mücadeleye de güvenlik güçlerinin yoğun çaba sarf ettiğine dikkat çeken Polat, "Göçmen Kaçakçılığı organizatörü 2 şahıs ve yasadışı yollarla ülkemizde bulunan 14 düzensiz göçmen şahıs yakalanmıştır. 221,11 gram Metamfetamin maddesi, 15,45 gram Esrar maddesi, 418,78 gram Bonzai, 4 adet Sentetik Uyuşturucu Hap, 8 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 10.000 adet Boş Makaron, 1 adet Elektronik Sigara Sarma Makinesi, Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda kapsamında 2 bin 555 kg Tereyağı, 1.398 kg Peynir, Vergi Kaçakçılığı kapsamında 270 adet Büyükbaş Hayvan, 39 adet Cinsel İçerikli Gıda, 10 adet Askeri Kamuflaj, 5 adet Cep Telefonu, Hırsızlık Suçuna Konu Çalıntı 1 adet Buzdolabı, 1 adet Çamaşır Makinesi, 1 adet Bulaşık Makinesi, 2 kg Külçe Altın, 2 adet Tarihi Obje, Suçtan elde edildiği değerlendirilen 5.260,00 TL Para, 1 adet Elektroşok Cihazı, 1 adet Gaz Maskesi, 1 adet Sahte Sürücü Belgesi, 500 gr Benzin ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ve değerlendirmelerin ardından asayiş ve güvenlik toplantısı sona erdi. - KARS