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Kars Valisi Polat'tan Güvenlik Toplantısı

Kars Valisi Polat'tan Güvenlik Toplantısı
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Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen 'Asayiş ve Güvenlik' toplantısında, KYK yurtları önünde güvenliğin sağlanması ve huzurun devamı için uygulamaların sürdüğü vurgulandı. suç oranlarının düştüğü belirtildi.

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik" toplantısı düzenlendi. Vali Polat, KYK yurtları önünde yurtlarla ilişkisi olmayan insanları görmek istemediklerini belirtti.

Vali Polat, "Kız yurtları önünde kalabalık gömek istemiyoruz. Öğrenci yurtları önlerinde kalabalık ve araç görmek istemiyoruz. Bunun için emniyet ve jandarmamız uygulamalarını sürdürüyor. Kızlarımız, çocuklarımız rahatsız olmadan yurtlarına gidip geliyor. Onlar bizlere emanettir" dedi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, Kars'ta uygulamalarının sürdüğünü kaydetti.

Polat, "Gazi Kars'ımızın huzur ve güvenliğini, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak için Valiliğimiz koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızla büyük bir gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucu başta olmak üzere her türlü zararlı alışkanlıklardan ve kişilerden korumak, huzur ve güven ortamında eğitimlerini sürdürebilmeleri için uygulamalar gerçekleştirmekteyiz. Gerek üniversite yerleşkesi ve çevresinde, gerekse ilkokul, ortaokul ve liselerimizin çevrelerinde, KYK yurtları ile ortaokul ve lise öğrencilerimizin kaldığı yurtların çevrelerinde, okul çevresindeki umuma açık iş yerlerinde, metruk binalarda denetimlerimiz ve şok uygulamalarımız ilimiz genelinde gece-gündüz aralıksız gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarımızın yanında vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini, can ve mal emniyeti ile kamu düzenini bozacak her türlü suç ve suçluya karşı çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" diye konuştu.

Kars'ta suç oranlarında bir önceki yıla oranla düşüş olduğunu ifade eden Polat, "2023 yılı Aralık döneminde kişilere karşı 231, 2024 yılı Aralık döneminde ise 195 suç işlenmiş, yüzde 15,58 azalış yaşanmıştır. 2023 yılı Aralık döneminde kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98,3'ü, 2024 yılı Aralık döneminde kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98,5'i aydınlatılmıştır. 2023 yılı Aralık döneminde malvarlığına karşı 120, 2024 yılı Aralık döneminde ise 99 suç işlenmiş, yüzde 17,50 azalış yaşanmıştır. 2023 yılı Aralık döneminde malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 84,2'si, 2024 yılı Aralık döneminde malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 53,5'i aydınlatılmıştır. Ülkemizin en huzurlu şehirlerinden biri olan Gazi Kars'ımızda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Bu vesile ile mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle, fedakarca görevlerini yerine getiren tüm kolluk kuvvetlerimizi gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Vali Ziya Polat, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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