Kars'ta zincirleme kaza: 8 yaralı

Kars'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kars merkeze bağlı Paşaçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kümbetli köyü istikametinden kent merkezine seyreden otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Aynı güzergahta seyreden bir aracın da karıştığı kazada 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, trafik ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı