Kars'ta Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Kars'ta Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
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Kars'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kazada devrilen araçlar ve yol kenarındaki trafik levhalarına çarpan araçlar nedeniyle büyük hasar oluştu. Yaralılar hastaneye sevk edildi, durumları iyi.

Kars'ta zincirleme kaza: 4 yaralı

KARS - Kars'ta meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza; Kars-Erzurum karayolu, Azat köyü kavşağında meydana geldi. C.A. idaresindeki 42 ARZ 631 plakalı hafif ticari araç, H. Y. yönetimindeki 36 FC 789 plakalı hafif ticari araç ve S. K.'nın kullandığı 53 ADD 230 plakalı otomobille Harakani Devlet çarpıştı.

Kazanın etkisiyle yoldan fırlayan taşlar karşı şeritten gelen A. Ö, idaresindeki 34 GK 0553 plakalı hafif ticari araca isabet etti. Kazada 1 araç devrilirken, 1 araç ise trafik levhalarına çarparak durdurdu. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane de tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekicilerle yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ERKOÇ - 3.Sayfa
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