Kars'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Kişi Yaralandı

Kars'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Kişi Yaralandı
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Kars'ın Karaçoban köyünde hayvan otlatan Hakan İ., yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Durumu gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta arazide hayvan otlatan bir kişi, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Karaçoban köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatan Hakan İ., merada yıldırım düşmesi sonucu yaralandı, olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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