Kars'ta Yasa Dışı Bahis Hesaplarına Erişim Engeli

Kars Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve kumar oynamaya teşvik eden 40 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi. 'Sanal Devriye' operasyonu kapsamında yapılan denetimlerde, hukuka aykırı reklam yapan hesaplar tespit edildi.

Kars'ta yasa dışı bahis ve kumar oynamaya vatandaşları teşvik eden 40 sosyal medya hesabına erişim engellendi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen "Sanal Devriye" faaliyetleri kapsamında "Yasa Dışı Bahis ve Kumar Oynamaya Teşvik Edici" şekilde reklam yayını yapan 40 instagram hesabına tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, Kars Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan 26.08.2025 tarihli karara istinaden 40 instagram hesabına erişim engeli getirdi.

Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Kars Emniyet Müdürlüğü olarak yasadışı bahis ve kumar suçları ile ilgili çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KARS

