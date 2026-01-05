Haberler

Kars'ta 15 atı ayaklarından vurdular

Kars'ta 15 atı ayaklarından vurdular Haber Videosunu İzle
Kars'ta 15 atı ayaklarından vurdular
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta yaklaşık 15 at, karla kaplı arazide yaralı halde bulundu. Hayvan sahipleri, atların ateş açılması sonucu yaralandığını iddia ederek jandarmaya bildirirken, bölgede inceleme başlatıldı.

Kars'ta yaklaşık 15 at karla kaplı arazide yaralı halde bulundu. Büyük şaşkınlık yaşayan hayvan sahipleri durumu jandarmaya bildirdi.

Merkeze bağlı Üçbölük köyü arazisinde karşılaşılan manzara, hayvan sahiplerini ve köylüleri derinden sarstı. İddiaya göre Merkez Alaca köyüne ait bir süredir karlı arazide yakalanamayan at sürüsü, Üçbölük köyü sınırları içerisinde bulundu.

Karla kaplı arazide atların yaralı halde bulunması üzerine büyük şaşkınlık yaşayan hayvan sahipleri durumu hemen jandarmaya bildirdi. Yapılan ilk incelemelerde, atların ayak bölgelerinde yaralar ve kan kaybı olduğu görüldü. Hayvan sahipleri, at sürüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldığını ve özellikle ayak kısımlarının hedef alındığını iddia etti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatırken, yaşanan durumla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Yaralı atlar sahipleri tarafından ahırlara götürülerek koruma altına alındı.

Sürü içerisinde yaklaşık 15 atın benzer şekilde yaralandığını belirten hayvan sahipleri, olayın aydınlatılmasını ve sorumluların bir an önce tespit edilmesini istedi. Köylüler, hem hayvanların güvenliği hem de benzer olayların tekrar yaşanmaması adına yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Milyonlar merakla bekliyordu: İşte memur ve emeklinin zam oranı
Kira artış oranı belli oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! İşte yeni kira artış oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor

Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor
Adayı tanıtmak isteyen vali, soğuğa aldırış etmeden denize girdi

Adayı tanıtmak isteyen vali, soğuğa aldırış etmeden denize girdi
Kariyerini bıraktı, girdiği tarlada 'beyaz altın' buldu

Kariyerini bıraktı, girdiği tarlada 'beyaz altın' buldu
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor

Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor
Şırnak'ta kar altında ceset bulundu

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken donarak öldü
Maduro hakim karşısına çıkıyor! Duruşma saati belli oldu

Maduro için tarihi gün! Tüm dünya o saate kilitlendi