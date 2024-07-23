Kars'ta uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik ekiplerince, 'Sokak Satıcıları ve Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 1 apart ve 1 araca operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 5 parça halinde toplam 12,77 gram bonzai, 3 parça halinde toplam 2,23 gram metamfetamin ve suçtan elde edilen 8 bin 100 TL. para ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olay ilgili olarak B.S. ve F.K. gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye'ye sevk edilen B.S. ve F.K: çıkarıldıkları mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS