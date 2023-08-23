Kars'ta Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 51 bin 904 kök Hint keneviri, 42 gram metamfetamin, 8 gram toz esrar, 7 gram afyon sakızı, sentetik uyuşturucu hap ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Kök kenevirler imha edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemi devam ediyor.

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, daha önce belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 12 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 51 bin 904 kök Hint keneviri, 42 gram metamfetamin, 8 gram toz esrar, 7 gram afyon sakızı, sentetik uyuşturucu hap ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kök kenevirler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin jandarmadaki işlemi sürüyor.