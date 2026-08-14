Haberler

Kars'ta Traktör Yangını: Araç Küle Döndü

Kars'ta Traktör Yangını: Araç Küle Döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde bir traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangında traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kars'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan traktör, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Traktörün hurdaya döndüğü yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması teselli oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyü sınırları içerisinde meydana geldi. Mecit Sapka'ya ait traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Traktörden yükselen alevleri görenlerin durumu fark etmesiyle birlikte yangına müdahale edildi. Ancak kısa sürede büyüyen yangın, traktörün büyük bölümünü sardı. Alevlerin etkisiyle traktörün motor ve kabin bölümü başta olmak üzere birçok kısmı zarar gördü.

Yangının ardından traktör adeta demir yığınına dönerek, kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında traktörün çevresinde bulunan kişilerin herhangi bir zarar görmemesi ve yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması büyük teselli oldu.

Köy sınırları içerisinde meydana gelen traktör yangınıyla ilgili inceleme başlatılırken, yangının çıkış nedeninin yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekile taciz dayağına ilk yorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: 'Ben bir p.... atıp çıkacağım' demiş

CHP'li vekilin darbedildiği olayda şok ifade: Ben bir p.... atıp...
Yıllar önce öngörmüş! İşte Baba Vanga'nın 'Zor bir hayat geçirecekler' dediği 3 burç

İşte Baba Vanga'nın "Zor bir hayat geçirecekler" dediği 3 burç
Japonya'da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

Aşırı yağışlar sele neden oldu: 8 ölü, 4 yaralı
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
Tarık Mengüç'ten üzen haber! Gözler patolojiden gelecek sonuçta

Tarık'ın hayranları şokta!