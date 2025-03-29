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Kars'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Kars'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı
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Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkamış-Selim karayolu Karahamza köyü mevkinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kafkas Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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