Kars'ta trafik denetimleri aralıksız sürüyor

Kars'ta şehirlerarası yollarda vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla trafik ekiplerinin denetim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Kars Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle yoğun güzergahlarda sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarıyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda araçlar tek tek durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol ediliyor. Bunun yanı sıra hız sınırları, araçların teknik yeterlilikleri ve yolcu güvenliği konularında titiz incelemeler yapılıyor. Sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Denetimlerde Trafik ekipleri, özellikle uzun yolculuklarda dikkat edilmesi gereken kurallar, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması ile hız limitlerine riayet edilmesi konusunda uyarı yapıyor. Ekipler, trafik kazalarında can kaybı ve yaralanmaların en aza indirilmesi için emniyet kemerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Sürücü ve yolcuların araç içerisinde mutlaka emniyet kemeri takmaları gerektiği vurgulanarak, kısa mesafelerde dahi bu kuralın ihmal edilmemesi istendi.

Trafik ekipleri, yapılan denetimlerin temel amacının cezai işlem uygulamak değil, kazaların önüne geçmek ve can kayıplarını en aza indirmek olduğu kaydetti. Trafik ekiplerinin kent genelinde ve şehirlerarası yollarda denetimlerini aralıksız sürdüreceği ifade edildi.

Kars'ta vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmesi için sürdürülen bu çalışmalar kapsamında, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve özellikle emniyet kemeri kullanımına özen göstermesi büyük önem taşıyor. - KARS

