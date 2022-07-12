Son dakika haberleri: Kars'ta tarihi metruk binadaki yangın çevre evlere sıçradı Son dakika haberine göre Kars'ta tarihi metruk binadaki yangın çevre evlere sıçradı - 2 eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol alına alındı Kars'ta 2 katlı tarihi metruk binada çıkan yangın, korkulu anlar yaşattı. Kars'ta tarihi metruk binadaki yangın çevre evlere sıçradı - 2 eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol alına alındı KARS - Kars'ta 2 katlı tarihi metruk binada çıkan yangın, korkulu anlar yaşattı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek bitişiğindeki 2 eve de sıçradı. Merkez Yusufpaşa Mahallesi Halit Paşa Caddesi üzerinde bulunan tarihi boş 2 katlı evin çatısında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevre güvenliği aldıktan sonra yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bitişiğinde bulunan 2 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerin müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol alına alındı. Kontrol altına alınan binalardan soğutma çalışması yapılırken, yangının neden çıktığı ise araştırılıyor. Öte yandan yanan evler tamamen kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. İhlas Haber Ajansı / Serkan Erkoç - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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