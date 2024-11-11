Üye Girişi
Haberler

Kars'ta Tarihi Eser Operasyonu: Eski Kur'an-ı Kerim ve Sikkeler Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Susuz ilçesinde düzenlenen operasyonda, eski Kur'an-ı Kerim, 3 sikke ve çeşitli tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kars'ın Susuz ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda eski Kur'an-ı Kerim, 3 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen bıçak, yüzük ve objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalarda Susuz ilçesi kırsalında bir kişinin elinde tarihi eser ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler olduğu, satmak için müşteri aradığı belirlendi. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 1 ciltsiz sarı saman kağıda yazılı eski Kur'an-ı Kerim, 3 adet sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 bıçak, 1 yüzük ve 4 obje ile 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 av tüfeğine ait şarjör ve 7 av tüfeğine ait fişek ele geçirildi. Olayla ilgili "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında karar verildi

 Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü

Adliye çıkışı Serdar Ortaç'tan ilk açıklama! Yaşadığı pişmanlık sözlerinde saklı

 Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım

Sezin Erbil, babasının sözlerini duyunca şok oldu
Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti

Esad'ın konuşma yaptığı anlara Erdoğan'ın tepkisi damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dilberay Cüneyt Özdemir Zorunda mıyım olayı nedir? Dilber Ay kaç yaşında öldü? Dilberay kimi öldürdü, neden öldürdü? Dilber Ay neden hapse girdi, Dilberay neden cezaevinde yattı? Dilber ay hapse girdi mi, hapiste ne kadar yattı, hangi cezaevinde yattı? Dilberay kimdir? Dilberay hayatı ve biyografisi! Dilberay öldü mü, yaşıyor mu? Dilberay çocuğu var mı? Dilber Ay'ın çocukları kim? Dilberay manevi oğlu kim? Uzak Şehir setleri nerede? Uzak Şehir gerçek mi, diziden uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Uzak Şehir, CANLI izle! 11 Kasım Uzak Şehir, 1. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.